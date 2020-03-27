https://static.news.ru/photo/9e8100be-705b-11ea-8288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Республики Чечня Эльхан Сулейманов рассказал о распространении коронавируса в регионе. По его словам, у троих жителей подтвердилось заражение COVID-19.

Ещё семерым поставили диагнозы местные врачи, сейчас ожидается подтверждение из Москвы.

Ещё одна женщина сегодня прибыла из Москвы, и мы получили оттуда результат, что у неё коронавирусная инфекция, таким образом, всего 11 пациентов установленных и с подозрением, — сказал он в эфире телеканала «Грозный».

Медики оценивают состояние всех пациентов как удовлетворительное: у них нет температуры и кашля. Клинические проявления ОРВИ есть только у троих человек.

Всего в республике 630 человек соблюдают карантин под наблюдением медицинских специалистов, так как прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой или контактировали с такими людьми.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве к 27 марта обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 28 марта в столице и ещё нескольких регионах закроются все рестораны, бары, непродовольственные магазины и другие предприятия сферы услуг.