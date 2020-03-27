https://static.news.ru/photo/2764ac08-7045-11ea-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_hava9195 /Global Look Press

Аэропорт Грозного из-за коронавируса перестал принимать прилетающих пассажиров, у которых нет прописки или временной регистрации в Чечне. Им предложено сдать билеты.

Воздушная гавань также отменяет все рейсы, кроме одного — из Москвы в Грозный авиакомпании «Аэрофлот», пишет «Интерфакс».

В настоящее время в Чечне зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, также под наблюдением медиков сейчас находятся 597 человек.

Всего в России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Как писал NEWS.ru, новые случаи инфицирования были выявлены в 16 регионах России. В Москве зафиксировали 157 заражённых, 12 — в Крыму, 8 — в Подмосковье, 3 — в Вологодской области, по 2 — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по 1 — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане.