«Вагнер» выдавила ВСУ к западу Артемовска: новости СВО на утро 30 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в центре города Артёмовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили, что им осталось преодолеть около 1,5 км через городскую застройку для полного освобождения Артемовска. Они отметили, что линия фронта приближается к западным окраинам города. Одному из подразделений удалось захватить квартал многоэтажных жилых домов за железной дорогой, которая делит город пополам. Жилые здания расположены на холме, с которого украинские военные наблюдали и корректировали огонь по штурмовым группам «Вагнера». В настоящее время украинские силовики удерживают здание медицинского института, находящееся на самой высокой западной точке Артемовска.

В то же время связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК за субботу, 29 апреля, продвинулись в Артемовске на 100–150 метров. Он уточнил, что украинские войска контролируют 2,98 квадратного километра территории города.

Украина станет сильнейшим государством в мире через пять лет, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о будущем страны после окончания конфликта. Он добавил, что Украина обойдет Германию по уровню достижений. По словам Мельника, в будущем никто не сможет сравниться с мощью украинской армии, а экономика республики выйдет на западный уровень.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что всегда носит с собой пистолет на случай, если попадет в плен к россиянам или окажется в другой чрезвычайной ситуации. Он заверил, что использовал бы оружие в критической ситуации для защиты.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Сроки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении сдвигаются, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, передвижение украинских войск будет возможно лишь с наступлением сухой погоды в мае, иначе они «просто увязнут».

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с потерей части территорий по итогам конфликта с Россией, считает обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон. Он подчеркнул, что руководству США нужно сохранить лицо на мировой арене. По его мнению, Украине не удастся победить Россию, поэтому американская сторона начнет отговаривать ВСУ от рискованных действий, которые могут привести к серьезным поражениям.

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецкой Народной Республики, в результате один человек погиб и еще по меньшей мере 11 жителей получили ранения. В Донецке при ударах ВСУ были повреждены детский сад № 369 и многоквартирный жилом дом в Петровском районе, также пострадали частные дома в Ленинском районе, обстрел которого велся из РСЗО HIMARS. Пострадавших доставили в медучреждения с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. Под огнем украинских войск оказались также несколько населенных пунктов, включая Горловку, Верхнеторецкое, Ясиноватую. Известно о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой.

В районе Артемовска российские войска уничтожили группу солдат ВСУ, которые были одеты в костюмы химической защиты. Отмечается, что украинские военные занимались установкой контейнеров с неизвестным веществом. Обнаружить их удалось благодаря использованию беспилотника. В сообщении не уточняется характер неизвестного вещества, которое было найдено в контейнерах, и его возможное предназначение.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан

Американский обозреватель Майкл Швирц в статье для The New York Times заявил, что Вооруженным силам Украины грозит провал в наступлении из-за усталости бойцов. Журналист добавил, что украинские военные находятся под давлением Запада. По его словам, Киеву придется преодолеть оборонительные рубежи российской армии, а также собственные недостатки. Публицист отметил, что запасы артиллерии и средств ПВО ВСУ истощаются. Швирц также указал на слова официальных лиц США, которые называют «маловероятным» успех Киева.