«Они просто увязнут»: Рогов о переносе контрнаступления ВСУ Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются на май из-за погоды

Фото: МО Украины

Сроки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении сдвигаются, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, передвижение украинских войск будет возможно лишь с наступлением сухой погоды в мае, иначе они «просто увязнут».

Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины закупило порядка 26 тысяч мешков для трупов перед началом возможного контрнаступления ВСУ. По данным с украинского сайта госзакупок, заказы уже выполнены.

Telegram-канал WarGonzo опубликовал интервью предпринимателя Евгения Пригожина журналисту Семену Пегову, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силы Украины начнут его до 15 мая.