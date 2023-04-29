Responsible Statecraft: США заставят Украину смириться с потерей территорий

Фото: US Army

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с потерей части территорий по итогам конфликта с Россией. Это будет на руку руководству США, которому нужно сохранить лицо на мировой арене, считает обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.

По его мнению, у Украины не получится победить Россию, поэтому американская сторона начнет отговаривать ВСУ от рискованных действий, которые могут привести к серьезным поражениям.

Чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных регионов, Соединенным Штатам придется оказать давление — публично, чтобы мировое сообщество обратило на это внимание, — пишет он.

Лэрисон утверждает, что амбициозные призывы разжигать конфликт до тех пор, пока украинцы не успокоятся, загонят администрацию президента США Джо Байдена в ловушку, поэтому назревает необходимость перестать заигрывать с Киевом на эту тему.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По словам Макгрегора, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.