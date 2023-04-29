Пригожин: бойцы «Вагнера» продвинулись в Артемовске на 100–150 метров

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в официальном Telegram-канале сообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» за субботу продвинулись в Артемовске на 100–150 метров. Бизнесмен уточнил, что украинские войска контролируют 2,98 квадратного километра территории города.

Сегодня подразделения «Вагнер» продвинулись на 100–150 метров в Артемовске. <...> Осталось 2,98 квадратного километра территории города, — сказал Пригожин.

Он при этом добавил, что подразделения ЧВК «Вагнер» испытывают нехватку снарядов. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее российские ракетные войска поразили объединенный штаб обороны Артемовска ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по подразделениям Иностранного легиона вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР.

Ранее Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.