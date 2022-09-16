Белгородский губернатор покинул регион после трагедии в семье Белгородский губернатор Гладков покинул территорию региона из-за смерти матери

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков покинул территорию региона в связи со смертью матери, об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что в связи с трагедией будет находиться в Пензе до 17 сентября.

В нашей семье горе. Умерла моя мама, поэтому нахожусь сейчас в Пензе. Вернусь в Белгородскую область завтра вечером. Берегите своих близких. Всем доброго дня, здоровья и добра, — высказался Гладков.

16 сентября Гладков сообщил, что ночью в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны ВСУ. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Валуек.

Гладков ранее сообщал об обстрелах Логачевки в области. До этого жители области рассказали, что в регионе слышны звуки взрывов. По словам губернатора, в ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставили четырех пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.