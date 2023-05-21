Авария с грузовым поездом произошла на железной дороге в Забайкалье МЧС: 12 вагонов сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Куэнга — Приисковая. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

По имеющимся данным, происшествие привело к «нарушению габарита соседнего пути». Движение поездов на участке временно приостановлено. При этом сообщается, что пострадавших нет, угроза экологической обстановке также отсутствует.

Инцидент стал причиной задержки пассажирского поезда № 1 Владивосток — Москва. В МЧС заверили, что пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Также ожидается задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск — Владивосток, отменены ряд пригородных пассажирских электричек.

Последствия происшествия ликвидируют четыре восстановительных поезда. Также на месте происшествия дежурит оперативная пожарно-спасательная группа.



Ранее сообщалось, что пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет. Возможны задержки пассажирских поездов. Причины происшествия выясняет специальная комиссия.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном. По словам Аксенова, при аварии никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь было приостановлено, для пассажиров организовали трансфер автобусами.