Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Красноярском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае, сообщили в Telegram-канале Красноярской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет. Возможны задержки пассажирских поездов. Причины происшествия выясняет специальная комиссия.

18 мая в 20:04 на перегоне Камарчага — Балай произошел сход пяти вагонов грузового поезда. <...> Для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская, — сообщили в КрасЖД.

В связи с аварией возможны задержки пригородных поездов и поездов дальнего следования, говорится в сообщении пресс-службы. Так, может задержаться электричка Снежница — Красноярск — Заозерная с отправлением из Красноярска в 20:30 по местному времени. Кроме того, отставать от расписания могут поезда № 124 Красноярск — Абакан, № 347 Северобайкальск — Барнаул и № 605 Карабула — Красноярск.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов вагоны с зерном. По словам Аксенова, при аварии никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь было приостановлено, для пассажиров организовали трансфер автобусами.