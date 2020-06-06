Арктический отряд МЧС отправился на ликвидацию аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/ce5ac44e-a8b6-11ea-99cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 29.mchs.gov.ru

МЧС РФ увеличивает группировку спасателей для ликвидации аварии в Норильске. К работам привлекли Арктический отряд ведомства.

Всего от Дудинского отряда задействовано девять спасателей и шесть единиц техники, из них — два снегоболотохода и два плавсредства, — передаёт «Интерфакс».

В МЧС добавили, что спецтехника повысит мобильность спасателей, так как она специально разработана для работы в арктическом регионе и не портит тундровое покрытие.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.

Компания «Норникель» признала ответственность за случившееся и пообещала полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.

Ранее NEWS.ru писал, что «Норникель» направил 170 единиц спецтехники на место ЧП в Норильске. Об этом сообщил вице-президент Николай Уткин. По его словам, к настоящему времени с территории ТЭЦ перевезено 50 тысяч тонн грунта, он будет храниться на специальных площадях до того момента, как специалисты проведут обеззараживание почвы и выемку из неё дизельного топлива.