Захарова: Россия поставит США на вид избиения российских журналистов

https://static.news.ru/photo/a589ce7c-1a29-11eb-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Россия в рамках двустороннего формата обсудит с США неспособность Вашингтона обеспечить соблюдение прав и свобод российских журналистов, а также случаи нападения и насилия в отношении представителей прессы из РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что отказ США защищать российских журналистов, а также случаи явного нарушения их прав — это принципиальная позиция Вашингтона, который не спешит защищать и граждан России вообще.

Наших журналистов не могут защитить от реального насилия и нападений. Причём это делается, как мы понимаем, по принципиальным соображениям. <...> Речь идёт о предвзятости в отношении российских журналистов, как это делается в отношении многих российских граждан или наших соотечественников, — сказала Захарова в эфире «России 24».

По её мнению, отношение США к россиянам и представителям прессы из России доказывает, что Вашингтон не только не хочет, но и не может реализовать взятые на себя обязательства по защите представителей медиа.

Мы, конечно, будем ставить вопрос и в профильных структурах, <...> и в двустороннем формате, общаясь с нашими американскими партнёрами, — подчеркнула представитель МИД РФ.

Как сообщал NEWS.ru, 28 октября неизвестные избили и ограбили журналистов Первого канала в Филадельфии, когда те снимали разграбление магазинов во время беспорядков, вызванных убийством полицейскими темнокожего мужчины.

Мария Захарова, комментируя этот инцидент, потребовала от властей США провести расследование, а также обвинила американских правоохранителей в бездействии.

Отметим, что российские журналисты в США в последнее время страдают не только от бездействия властей, но и от их действий. Так, спецслужбы США 15 октября задержали в аэропорту Нью-Йорка российского журналиста RT Константина Рожкова. Допрос россиянина вышел за рамки стандартных процедур и продолжался несколько часов.

Ранее в ходе летних акций протеста в США пострадал корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, на которого напали полицейские после того, как он показал им своё журналистское удостоверение.