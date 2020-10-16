Силовики задержали и допросили русского журналиста RT в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/5df59092-1019-11eb-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Спецслужбы США 15 октября задержали в аэропорту Нью-Йорка российского журналиста RT Константина Рожкова. Допрос россиянина вышел за рамки стандартных процедур и продолжался несколько часов, сообщает посольство России.

Посольство на своей странице в Facebook сообщило , что Рожков прилетел в США для съёмок документального фильма об Америке накануне выборов президента. Российские дипломаты отметили, что американским силовикам не понравилось как само намерение Рожкова освещать события в США, так и его принадлежность к телеканалу RT, который внесён Вашингтоном в список иноагентов.

От работника прессы потребовали открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям, после этого — дать объяснения выложенной в открытом доступе информации (в т. ч. о сделанной россиянином прививке Спутник V), а также переписке, связанной с журналистской деятельностью, — говорится в сообщении посольства.

Российские дипломаты указали, что «допрос явно вышел за рамки обычных процедур», то есть не соответствовал стандартной практике правоохранительных органов США по обеспечению безопасности.

Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды, — заявили в посольстве.

Там добавили, что в связи с инцидентом посольство потребует объяснений у Госдепа США.

Как сообщал NEWS.ru, посольство России в США уже неоднократно требовало от американских властей объяснений из-за ситуаций с российскими журналистами. Так, в ходе летних акций протеста в США пострадал корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, на которого напали полицейские после того, как он показал им своё журналистское удостоверение.