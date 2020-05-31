Российский журналист рассказал о самочувствии после нападения полиции в США

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Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев рассказал о своем состоянии после нападения полиции в Миннеаполисе.

Ранее он стал жертвой атаки полицейских, распыливших газ против сотрудников СМИ, освещавших акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Корреспондент РИА Новости был готов подчиниться приказу полицейского. Он показал удостоверение прессы, в ответ на что получил струю газа в лицо.

Сейчас Тургиев чувствует себя хорошо.

Всё в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало, — рассказал он коллегам из агентства .

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах США начались после смерти Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из стражей порядка надавил задержанному на шею коленом и не отпускал, не смотря на жалобы. Позже Флойд скончался в больнице, полицейских уволили и взяли под стражу, а по стране прокатилась волна погромов против расовой диктриминации.

Как писал NEWS.ru полицейские Миннеаполиса целенаправленно применили против журналистов слезоточивый газ после разгона акции протеста.