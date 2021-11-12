Путин объяснил, как мигранты попадают в Европу

Переправку мигрантов в Евросоюз организуют определённые группы, которые уже находятся в странах объединения, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24». По словам российского лидера, Запад сам создал причины для миграционного кризиса.

Да, действуют группы определённые по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают, — сказал президент.

Путин также отметил, что оказавшиеся сейчас на белорусско-польской границе беженцы могли попасть, прилетев в Минск чартерными рейсами, благодаря безвизовому режиму. По его словам, люди просто покупают билеты и летят.

Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели, — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что привлечь организаторов таких цепочек к ответственности трудно, поскольку с точки зрения внутреннего законодательства европейских стран, они ничего не нарушают.

Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай, — считает президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что в возникновении миграционных кризисов в Европе виноваты сами западные страны. По его мнению, эти проблемы носят политический, военный и экономический характер.

Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер, — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия совершенно ни при чём в ситуации на границе Белоруссии и Польши. По его словам, когда он смотрит на ситуацию на белорусско-польской границе, ему прежде всего жалко детей мигрантов.