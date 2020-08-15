Путин и Лукашенко оценили работу ведомств по возвращению 32 россиян

https://static.news.ru/photo/4a1616ea-def1-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время телефонного разговора 15 августа дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения на родину 32 задержанных в республике граждан РФ.

Дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как ранее сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.

14 августа белорусские власти передали России 32 задержанных на территории республики граждан РФ. Ещё один россиянин, имевший также белорусское гражданство, остался под арестом. Передача прошла в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. После 14 дней в самоизоляции они разъедутся по домам. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.