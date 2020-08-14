Источник: переданных Минском Москве россиян не будут судить

Отправленные в Россию 32 гражданина РФ, которых в Белоруссии подозревали в причастности к ЧВК Вагнера и намерении организовать массовые беспорядки, не будут преследоваться в уголовном или процессуальном порядке.
Об этом «Интерфаксу»
Также источник сообщил, что белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве».
Как писал NEWS.ru, о передаче Минском задержанных россиян сообщила Генпрокуратура РФ. Уточнялось, что Белоруссия пошла на этот шаг, соблюдая Минскую конвенцию о правовой помощи. Один задержанный, который имел двойное гражданство, остался на территории республики.
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