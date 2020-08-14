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Источник: переданных Минском Москве россиян не будут судить

20:46, 14 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отправленные в Россию 32 гражданина РФ, которых в Белоруссии подозревали в причастности к ЧВК Вагнера и намерении организовать массовые беспорядки, не будут преследоваться в уголовном или процессуальном порядке.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. После 14 дней в самоизоляции они разъедутся по домам.

Также источник сообщил, что белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве».

Как писал NEWS.ru, о передаче Минском задержанных россиян сообщила Генпрокуратура РФ. Уточнялось, что Белоруссия пошла на этот шаг, соблюдая Минскую конвенцию о правовой помощи. Один задержанный, который имел двойное гражданство, остался на территории республики.

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