Лавров заверил, что РФ не будет скрывать статистику смертности от COVID

Российские власти не намерены скрывать информацию по смертности от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Насчёт статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей, играть ими, я считаю, возмутительно. Так же, как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны, — сказал он в интервью РБК.
На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.
Московский департамент здравоохранения уже
За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, зафиксировано 113 смертей. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 262 843 случая инфицирования, в 2418 из них болезнь завершилась летальным исходом.
В Москве за последние 24 часа выявлено 4748 заболевших, умерли 68 человек. С начала эпидемии в столице диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, скончались 1358 человек, писал NEWS.ru.
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