Лавров заверил, что РФ не будет скрывать статистику смертности от COVID

https://static.news.ru/photo/94eace78-9693-11ea-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не намерены скрывать информацию по смертности от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Насчёт статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей, играть ими, я считаю, возмутительно. Так же, как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны, — сказал он в интервью РБК.

На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Московский департамент здравоохранения уже отреагировал на публикацию. Там заявили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. Там также подчеркнули, что аналогичная ситуация со статистикой наблюдается в других странах — смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. Так, в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11 861. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15 709. В Лондоне в апреле с диагнозом «коронавирус» умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил 5531.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, зафиксировано 113 смертей. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 262 843 случая инфицирования, в 2418 из них болезнь завершилась летальным исходом.

В Москве за последние 24 часа выявлено 4748 заболевших, умерли 68 человек. С начала эпидемии в столице диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, скончались 1358 человек, писал NEWS.ru.