Академик Арбатов: Путин откажется признавать ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин не станет признавать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики после получения обращения от депутатов Госдумы, заявил NEWS.ru руководитель центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. По его словам, это разрушит Минские соглашения, которые стали главным козырем Москвы.

Путин пока не решит сделать этот шаг, потому что Минские соглашения — важнейший элемент российской позиции в отношении с Украиной и НАТО. Надо сказать, что это — российский козырь. <...> Если принять это предложение Госдумы, то будут перчёркнуты все Минские соглашения, а Россия возьмёт на себя вину за их срыв, хотя на самом деле виновата Украина. Пока ещё этот козырь России нужен, Путин положит это обращение в ящик своего письменного стола и будет смотреть, ка развивается ситуация, — отметил учёный.

Он добавил, что сейчас Россия обосновывает политику силового давления на Украину именно несоблюдением Минских соглашений со стороны Киева. Кроме того, если бы Путин решил признать ДНР и ЛНР, ему не понадобилось бы предложение паламентариев — «онпросто принял бы это решение, а Дума его утвердила бы, как и Совет Федерации». Так же было с Крымом, заключил Арбатов.

14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.

Проекты постановлений от КПРФ и «Единой России» будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник, 15 февраля. Депутаты решат, какой из них принять, на рейтинговом голосовании.

Первый проект постановления, внесённый депутатами от фракции КПРФ, предусматривает немедленное направление обращения президенту. Проект, предложенный парламентариями от «Единой России», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.