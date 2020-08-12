Американист уличил Трампа в желании саботировать ещё одно соглашение с РФ

https://static.news.ru/photo/12cfdcac-dc8f-11ea-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Россия очень хочет заключить с США «пакт по ядерным вооружениям» говорит о желании Штатов саботировать это соглашение. Такого мнения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин.

США готовят информационный фон, чтобы обосновать, по сути, саботаж этого соглашения. Они постоянно заявляют, что, дескать, готовы продлить договор СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года. Но с условием, что к этому договору должен присоединиться Китай. Зная позицию КНР, понятно, что договор обречён на демонтаж. Китай заявляет, что подключится к этому договору, если его потенциал будет сопоставим с потенциалами США и России, — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, учитывая, что времени остается всё меньше, а реальных шагов администрация Дональда Трампа не предпринимает, а делает лишь заявления, то рассчитывать на пролонгацию договора не приходится.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Москва «очень хочет» заключить с Вашингтоном «пакт по ядерным вооружениям». По его словам, переговоры по ядерному разоружению являются самой большой международной проблемой.

Межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности пройдут 16–18 августа в Вене. В них примут участие замглавы российского МИД Сергей Рябков и спецпосланник американского президента Маршалл Биллингсли. Они уже проводили подобную встречу в конце июня также в столице Австрии.

После первых консультаций постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил их итоги. Он заявил, что это были самые «насыщенные, предметные и долгие» переговоры сторон по теме стратегической стабильности за последние 10 лет. Прогнозировать результаты консультаций дипломат при этом отказался.

Примером саботирования американцами обязательств по соглашениям является Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

В июле 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона обеспокоена тем, что США уже два года не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерного конфликта. Он добавил, что Соединённые Штаты хотят вернуть себе глобальное доминирование, писал NEWS.ru.