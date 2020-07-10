Лавров: РФ будет продвигать тезис о недопустимости ядерной войны

https://static.news.ru/photo/00823ee4-c2b0-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Department of Energy/wikipedia.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на предстоящем саммите «ядерной пятёрки» будет обсуждать недопустимость войны с применением подобного оружия.

По его словам, США уже два года не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерного конфликта. Россия этим обеспокоена.

Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует, — отметил политик.

Он считает, что США хотят вернуть себе глобальное доминирование.

Ранее спецпредставитель президента Штатов по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли рассказал, что Вашингтон на переговорах с Москвой согласился работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом разрабатывается возможность будущего трёхстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.