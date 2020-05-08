Следующий сезон НБА может пройти без болельщиков

Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может пройти при пустых трибунах.
Комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков лиги (NBPA) 8 мая провели переговоры по поводу возобновления текущего сезона и проведения следующего. Сильвер отметил, что сезон-2020/21, скорее всего, пройдёт без зрителей, а НБА из-за этого потеряет около 40% от годового дохода, сообщает сообщает ESPN.
НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).
Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.
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