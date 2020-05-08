Следующий сезон НБА может пройти без болельщиков

https://static.news.ru/photo/821f2284-91c1-11ea-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может пройти при пустых трибунах.

Комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков лиги (NBPA) 8 мая провели переговоры по поводу возобновления текущего сезона и проведения следующего. Сильвер отметил, что сезон-2020/21, скорее всего, пройдёт без зрителей, а НБА из-за этого потеряет около 40% от годового дохода, сообщает сообщает ESPN.

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.