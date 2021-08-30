Подсидеть США: Франция готова создать в Ираке форпост

Франция готова оставить свой воинский контингент в Ираке даже в том случае, если США, объявившие в этом году о завершении боевой миссии, выведут из страны все свои силы. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон во время визита в Багдад. Он подчеркнул, что политика Парижа не зависит от той линии, которой придерживается на Ближнем Востоке Вашингтон. Несмотря на это, опрошенные NEWS.ru эксперты выразили уверенность, что французская сторона не сможет действовать в Ираке в одиночку: её ресурсы ограничены.

Макрон заявил о готовности сохранять военное присутствие в Ираке «до тех пор, пока там будут террористы» и до тех пор, пока «об этом будут просить иракцы».

Мы не зависим от присутствия американских войск, — отметил президент Пятой республики. — Если США решат полностью уйти, мы не будем зависеть от этого решения — мы останемся на стороне иракцев.

Администрация президента Джо Байдена объявила в этом году о завершении боевой миссии в Ираке, но не о полном выводе контингента. На этом фоне Париж допускает, что американская сторона ещё изменит «характер своего присутствия».

Французы, в свою очередь, с самого начала операции западной коалиции в Ираке были представлены силами специального назначения. Очевидно, именно их собирается оставить в республике Макрон. Неслучайно, выступая на совместной пресс-конференции с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, французский лидер сообщил, что видит тревожные симптомы возобновления в Ираке и Сирии активности «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). По его словам, от результатов борьбы с радикалами «зависят будущее Ирака и входящего в его состав Курдистана, безопасность региона, Европы, Франции».

Неприятные параллели

Внимание арабских аналитиков привлекло то, что в ходе своих выступлений в Ираке Макрон указал на положение христиан Ирака, которым пришлось спасаться от ИГ. Высказывания президента Пятой республики породили предположения, что французская сторона хочет покровительствовать Ираку так же, как и традиционной зоне своего влияния — Ливану, где, как считается, она является «адвокатом» христианской общины. С учётом того, что страну кедров за последние годы потряс сильнейший политический и экономический кризис, в способность Парижа выступать эффективным антикризисным гарантом мало кто верит. Тем более что в текущих обстоятельствах ливанская сторона углубила свою зависимость от внешней поддержки.

Ирак сталкивается с не менее опасной серией кризисных явлений. Проблемы со сферой безопасности дополнил масштабный дефицит электроэнергии, который разгорелся из-за перебоев с поставками из соседнего Ирана. В августе иранское руководство объявило, что решило заморозить экспорт электроэнергии в Арабскую Республику. Соответствующее распоряжение было дано и на афганском направлении — незадолго до того власть в стране перешла к движению «Талибан» (запрещено в России). Как отмечал на этом фоне директор иранской энергораспределительной компании Мостафа Раджаби Машхади, Исламская Республика сама остро нуждается в электричестве и не может бездумно продавать её за рубеж.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не только Ирак

Самостоятельность своей ближневосточной политики Франция уже пыталась демонстрировать — в соседней с Ираком Сирии.

Пятая республика была первой в западном сообществе, кто признал членов Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (одного из основных органов политических противников официального Дамаска) «уникальными представителями» интересов сирийского народа. А в 2012 году арабские СМИ даже распространили сообщения, что во время боёв в провинции Хомс войска Сирийской арабской армии окружили некий отряд повстанцев, 13 членов которого оказались французскими кадровыми офицерами.

При Макроне Париж занялся корректировкой своей позиции в отношении своей бывшей подмандатной территории — в сторону умеренного прагматизма. Французская политика рассчитывалась по принципу ni-ni (ни ИГ, ни Башара Асада).

Смена акцентов повлияла и на экономику. В последние годы сообщалось об интересе предпринимателей из Франции к ярмарке Rebuild Syria в Дамаске, а также о деловых интересах французов в провинции Алеппо.

Алеппо, Сирия Juma Mohammed/Global Look Press

Нехватка потенциала

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам заметил, что вопреки желанию некоторых западных стран занять американскую нишу в регионе, у них для этого нет ни желания, ни возможностей.

Они продолжают надеяться на то, что США возьмут на себя инициативу. Франция стремится стать крупным игроком на Ближнем Востоке и обходит своих европейских партнёров, Германию и Великобританию. Несмотря на то что у неё есть значительный дипломатический потенциал, она стеснена своим ограниченным военным потенциалом и возможностями. Нил Куиллиам научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House

С тезисом о том, что Франция хотела бы оставаться активным игроком в регионе, в разговоре с NEWS.ru согласилась заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России профессор НИУ ВШЭ Татьяна Зверева.

Однако нельзя забывать о том, что, во-первых, Франция в последние годы действовала в рамках западной коалиции в Ираке и, по-видимому, все её военные и военно-политические связи здесь сохранятся. Во-вторых, Париж оставляет здесь не регулярные войска, а свой спецназ. Отмечу, что и Вашингтон сохраняет в Ираке 2,5 тыс. военных советников. В-третьих, Франция не намерена в данном регионе действовать в одиночку и не способна этого делать. Татьяна Зверева заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ

Аналитик указывает на то, что основные интересы Парижа лежат в основном за пределами Ближнего Востока — они связаны прежде всего с урегулированием кризиса в Мали.