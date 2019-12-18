Бывший лидер Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС), крупнейшего объединения внешней сирийской оппозиции, Халед Ходжа присоединился к недавно созданной турецкой Партии будущего. Несмотря на то, что долгое время Ходжа был фактическим ретранслятором идей турецкого руководства на сирийском политическом поле, сейчас он автоматически получил статус оппонента лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Партия будущего создавалась преимущественного для того, чтобы расколоть президентскую Партию справедливости и развития (ПСР) и оттянуть у неё голоса.

Ходжа подтвердил информацию о том, что он примкнул к Партии будущего, которая создана бывшим премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, покинувшим ряды ПСР и вошедшим в число главных конкурентов Эрдогана.

54-летний соратник Давутоглу долгое время претендовал на то, чтобы говорить от лица сирийцев, однако на деле — у него турецкое гражданство.

eVisa Turkey/Flickr

Мои мама и папа были гражданами Турции, которые позже эмигрировали в Сирию, — признался Ходжа. — Я уехал из Сирии в 1982 году и, наконец, поступил в школу здравоохранения в измирском университете Dokuz Eylul. Тогда я подал заявку на турецкое гражданство.

Ходжа говорит, что факт существования у него турецкого паспорта был известен руководству сирийской оппозиции, однако именно его гражданство помогло преодолеть бюрократическую волокиту в Турции при создании офисов НКОРС. По словам Ходжи, оппозиция пыталась найти видных представителей этнической турецкой общины в Сирии, которая, в свою очередь, боялась репрессий со стороны президента Сирии Башара Асада. Политик же был готов пойти на риск.

Председателем НКОРС Ходжа стал в 2015 году — в 50 лет. Левые турецкие газеты, которые в подавляющем большинстве поддерживают сирийское правительство, называют его «джихадистом» и политическим представителем вооружённой оппозиции.

В список (партии Давутоглу. — NEWS.ru) вошёл бывший лидер НКОРС Халед Ходжа, которого разыскивает сирийское государство и который является частью политической структуры Свободной сирийской армии. Халед Ходжа, бывший глава НКОРС, разыскивался сирийским государством по обвинению в терроризме, — пишет издание Birgun.

С Давутоглу у бывшего лидера оппозиции САР давние связи — ещё с тех времён, когда экс-премьер вплотную занимался сирийским досье.

Я впервые встретился с ним в 2006 году, чтобы попросить помощи для активистов, которые были заключены в тюрьму Асадом в связи с подписанной ими декларацией, призывающей к расширению прав и свобод для сирийского общества, — вспоминает он.

По словам Ходжи, он захотел стать частью «реформистской партии» Давутоглу, потому что она, по его мнению, способна защитить свободы и права человека в Турции. Речь, вероятно, больше идёт о беженцах и мигрантах, в том числе прибывших из Сирии.

Я был вдохновлён турецкой моделью образца начала 2000-х. Я говорил своим друзьям, что существует страна, управляемая демократически избранным консервативным правительством, которое уважает права и свободы, — вспоминает экс-председатель НКОРС.

Сейчас же, по его словам, вместо того чтобы быть примером для региона, Турция становится всё больше похожей на остальные страны Ближнего Востока.

Создавая Партию будущего, Давутоглу призвал к возвращению политики, которую ПСР вела до конституционного референдума 2017 года, в ходе которого была установлена суперпрезидентская система, зацементировавшая влияние Эрдогана. Однако Ходжа не уверен, что он будет критиковать исполнительную власть по всем направлениям — по-видимому, внешняя политика Эрдогана у него нареканий не вызывает. В первую очередь он обещает работать на благо иммигрантов из стран Ближнего Востока, которые вносят вклад в развитие турецкого общества. Утверждения о своей принадлежности к «боевикам» или «джихадистам», Ходжа встречает со смехом. По его словам, он и его соратники в прошлом просто хотели создать умеренную политическую группу, которая показала бы миру, что будет, если Асада свергнут.

Тем не менее, смена деятельности не добавляет очков бывшему председателю НКОРС, которого теперь можно легко обвинить в карьеризме. Справедливо ожидать, что это станет одной из линий атаки со стороны Эрдогана, когда конфликт с партией Давутоглу дойдёт до острой фазы