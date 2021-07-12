Талибы объявили, что за две недели создадут правительство

В течение ближайших двух недель движение «Талибан» (организация запрещена в России) планирует объявить состав нового правительства Афганистана. Об этом сообщает The Khaama Press.
Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид
Ранее сообщалось, что талибы планируют пригласить на руководящую работу в новые органы власти бывших чиновников свергнутого правительства. По данным СМИ, между боевиками и бывшими государственными служащими идут переговоры на основании обещаний официальных лиц «Талибана» не устраивать репрессий тем, кто добровольно сложит оружие и пойдёт на диалог. Отмечается, что ряд важных постов могут занять женщины.