Талибы объявили, что за две недели создадут правительство

В течение ближайших двух недель движение «Талибан» (организация запрещена в России) планирует объявить состав нового правительства Афганистана. Об этом сообщает The Khaama Press.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил , что кабинет министров будет полностью сформирован за две недели. На данный момент боевики уже полностью составили списки будущих шефов полицейских управлений во всех провинциях Афганистана. На ряде министерских должностей уже стоят временно исполняющие обязанности чиновники из «Талибана».

Ранее сообщалось, что талибы планируют пригласить на руководящую работу в новые органы власти бывших чиновников свергнутого правительства. По данным СМИ, между боевиками и бывшими государственными служащими идут переговоры на основании обещаний официальных лиц «Талибана» не устраивать репрессий тем, кто добровольно сложит оружие и пойдёт на диалог. Отмечается, что ряд важных постов могут занять женщины.