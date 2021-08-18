Бывших членов администрации Афганистана пригласят в новое правительство

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) предложат некоторым бывшим членам администрации Афганистана должности в новом правительстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По данным агентства, сейчас между талибами и бывшими высокопоставленными чиновниками ведутся консультации. В новое правительство Афганистана могут также пригласить женщин.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Ранее лидер радикального движения «Талибан» Мулави Хайбатулла Ахундзада подписал указ об освобождении политических заключённых из всех тюрем Афганистана. Также сообщалось, что талибы призвали афганцев сдать оружие и боеприпасы.