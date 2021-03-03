Дамаск берут в осаду: Франция объявляет войну выборам в Сирии

Европа начинает кампанию по противодействию назначенным на этот год президентским выборам в Сирии, опасаясь, что они ещё сильнее законсервируют нынешнюю политическую систему. Франция выдвинула инициативу о необходимости проведения электорального процесса на прозрачных и справедливых условиях, что свидетельствует о сдвиге в её политике, которую ранее эксперты называли крайне прагматичной по отношению к Башару Асаду и его покровителям. К кампании, как ожидается, могут присоединиться и другие страны ЕС.

О разработке Францией международного документа, в котором отвергаются «любые президентские выборы в Сирии, не основанные на резолюции 2254 Совета безопасности ООН», сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat.

В соответствии с действующей сейчас в Арабской Республике конституцией, голосование должно состояться в середине этого года. Критики официального Дамаска небезосновательно считают, что переизбрание Башара Асада гарантировано. Это, согласно их опасениям, только ухудшит многолетний политический кризис и даст официальному Дамаску «зелёный свет» на продолжение прежней политики.

В недавнем прошлом были надежды, что работа Конституционного комитета поможет Сирии в сжатые сроки разработать приемлемую конституцию и запустить электоральный процесс, который имел хотя бы минимальное международное признание. Однако последние встречи этой структуры в Женеве закончились без значимых результатов и дали понять, что, вероятно, разработка нового Основного закона продолжит буксовать.

По форме французская инициатива напоминает резолюцию. В документе содержится призыв к возобновлению посредничества со стороны структур ООН. По ожиданиям Парижа, это дипломатическое вмешательство должно вдохнуть новую жизнь в политическую жизнь Сирии. В документе говорится о несогласии с предполагаемыми попытками сирийского правительства, а также Ирана и России объявить о завершении кризиса через выборы и о нерешённости всех тех проблем, которые привели к гражданскому конфликту. Помимо этого, в документе выражается обеспокоенность тем, что электоральный процесс позволит официальному Дамаску сохранить единоличную власть — без учёта мнения оппозиции.

Авторы резолюции предлагают провести выборы на прозрачной основе. Они выдвигают четыре основных рабочих шага: обеспечение участия беженцев, проживающих в Сирии и за её пределами, в голосовании, принятие мер по укреплению доверия и поиск нейтральных условий для проведения выборов, создание юридической основы для них, а также делегирование ООН контроля над электоральным процессом.

Европейские игроки, которые хотят взять инициативу в сирийском урегулировании в свои руки, отдельно выступают за то, чтобы другие арабские державы региона «увеличили свой вклад» в выборы в Арабской Республике, объясняя это тем, что именно они являются одними из важнейших элементов разрешения кризиса. Не исключено, что соответствующее предложение адресовано аравийским монархиям.

Франция хочет добиться одобрения своей инициативы со стороны остальных членов ЕС уже в этом месяце, когда в честь десятилетия с момента начала гражданского сирийского конфликта евросообщество должно организовать встречу для дискуссии о судьбе страны. Впрочем, консенсуса на общеевропейском уровне по этому поводу может и не быть. Некоторые члены Евросоюза в последние годы показали свою лояльность идее сохранения Асада у власти. Так, например, в 2019 году свою дипломатическую миссию в Дамаске восстановила Венгрия.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Франция при Эммануэле Макроне, несмотря на последнюю инициативу, демонстрировала достаточный прагматизм в вопросе политического транзита в Арабской Республике. Так, сообщалось об интересе французского бизнеса к ярмарке Rebuild Syria в Дамаске, а также о присутствии предпринимателей из Франции в Алеппо. Не исключено, что открытая Парижем кампания против электорального процесса в Сирии даёт повод говорить о смене приоритетов французских властей.

В разговоре с NEWS.ru независимый сирийский политолог Махмуд аль-Хамза, впрочем, предположил, что инициатива Парижа может снискать одобрение всех членов ЕС.

Дело в том, что это мера давления на режим Асада и Россию с тем, чтобы на пути политического решения в Сирии были сделаны определённые шаги. Махмуд аль-Хамза независимый сирийский политолог независимый сирийский политолог

По словам политолога, все предпринимаемые Дамаском политические инициативы по сей день остаются крайне сомнительными. Так, недоверие вызывает даже его представительство на переговорах Конституционного комитета. В том случае, если эта структура примет какой-либо проект конституции, у сирийских властей есть все формальные основания впоследствии его отвергнуть, пояснил эксперт.

Аль-Хамза признаёт, что ситуация для России как для одного из важнейших гарантов урегулирования стала крайне непростой: если выборы в Сирии пройдут так, как это прогнозируют на Западе — без видимых подвижек, — то давление на Москву, вероятнее всего, усилится. В связи с этим ей важно дистанцироваться и от официального Дамаска, и от его союзника Тегерана, заключает политолог.