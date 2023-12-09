Небензя посетит КПП «Рафах» в Египте РИА Новости: Небензя в составе делегации СБ ООН может посетить КПП «Рафах»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации. По данным последнего, российский дипломат войдет в в специальную делегацию ООН.

Делегация представителей Совбеза посетит КПП «Рафах» в понедельник, — сказал собеседник агентства.

Эвакуация граждан из сектора Газа была возобновлена 2 декабря. При этом вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории анклава.

По словам пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, эвакуация граждан РФ из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки тех, кого нужно вывезти из анклава, по-прежнему дополняются.

Ранее Василий Небензя заявил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. Постпред добавил, что «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.