Небензя рассказал, кто мешает оказывать гуманитарную помощь сектору Газа Небензя: Израиль не дает оказать Газе международную гуманитарную помощь

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Он добавил, что «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.

Сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба, с которыми на наших глазах сталкиваются палестинцы. При всем при этом Израиль лишает международное сообщество, включая Россию, возможности оказать газовитянам необходимую гуманитарную помощь, — сказал Небензя.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел после посещения палестинского анклава заявила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Она отметила, что на территории Газы уже погибло более 4,6 тысячи детей.

До этого по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова в сектор Газа была направлена гумпомощь. Палестинцам отправили продукты, детское питание, одежду и предметы гигиены. 18 ноября МЧС направило в Газу 30 тонн гумпомощи.