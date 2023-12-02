Эвакуация россиян возобновилась в секторе Газа

Фото: Russian Mission to Palestine

Эвакуацию граждан России и их родственников-палестинцев начали в секторе Газа, сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации. Процесс проходит на фоне возобновившихся боевых действий. Вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории анклава.

2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников-палестинцев, — говорится в сообщении.

По данным палестинского Минздрава, за прошедшие сутки жертвами атак ЦАХАЛ стали более 200 человек. Дипмиссии поступила информация, что среди погибших числится гражданин России Маджед Хассуна, однако подтвердить или опровергнуть этот факт пока не представляется возможным. Отмечается, что Хассуна нет в списках на эвакуацию.

Несмотря на сложности, представительство России, а также коллеги из посольств в Каире и Тель-Авиве, подразделения МИД и МЧС РФ и других ведомств продолжают работать над процессом эвакуации. Интенсивным ударам армии Израиля подвержена вся территория Газы, в том числе южные районы, расположенные недалеко от КПП «Рафах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа было бы целесообразным с точки зрения РФ. Он добавил, что следовало бы учесть масштабы разразившейся там гуманитарной катастрофы.