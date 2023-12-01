В Кремле оценили возобновление боевых действий в секторе Газа Песков: РФ сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа

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Решение о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа было бы целесообразным с точки зрения РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что следовало бы учесть масштабы разразившейся там гуманитарной катастрофы.

Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что, несмотря на возобновление боевых действий, работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа будет продолжаться. Песков заявил, что Москва продолжит контакты со всеми соответствующими сторонами, с тем чтобы освободить остающихся там граждан России.

Утром 1 декабря сообщалось, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на чиновников Египта, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день. По их данным, будут освобождены еще 10 заложников.