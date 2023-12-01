В Газе назвали виновного в возобновлении операции армии Израиля в анклаве Правительство Газы: США ответственны за возобновление операции Израиля

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

США несут ответственность за возобновление операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, сообщила Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского анклава. В частности, в Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

Международное сообщество во главе с США в лице президента [Джо Байдена] и госсекретаря [Энтони Блинкена] несет ответственность за преступления израильского оккупанта и продолжение жестокой войны против гражданского населения, детей и женщин в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на чиновников Египта, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день. По их данным, будут освобождены еще десять заложников. Официально данная информация не подтверждалась. В то же время газета Haaretz сообщила утром 1 декабря, что в зоне конфликта возобновились боевые действия.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила данные о передаче 30 ноября шести израильских заложников Красному Кресту. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в домой.

Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданства и остающегося в заложниках в Газе. 30 ноября ХАМАС освободило Ирину Татти и Елену Труфанову, которые приходятся ему бабушкой и мамой. Они также имеют гражданство РФ. В канцелярии израильского премьера добавили, что общее число освобожденных заложников составило 110 человек.