В Газе освободили израильскую невесту россиянина, удерживаемого ХАМАС Власти Израиля подтвердили освобождение невесты россиянина, удерживаемого ХАМАС

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передачи шести израильских заложников Красному Кресту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии. Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданства, и остающегося в заложниках в Газе.

Правительство Израиля обнимает шестерых наших граждан, которые сейчас вернулись на территорию Израиля. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в Израиль, — подчеркнули в канцелярии.

Там добавили, что общее число освобожденных заложников теперь составляет 110 человек. Их освободили за семь дней перемирия. В Газе 30 ноября освободили Ирину Татти и Елену Труфанову, которые являются бабушкой и мамой, остающегося в заложниках ХАМАС Александра Труфанова. Они также имеют гражданство РФ.

Ранее сообщалось,что 30 ноября были освобождены две заложницы, удерживавшиеся в секторе Газа, их передали армии Израиля через Египет. Военные сопроводили их на базу ВВС Хацерим. После того как освобожденные заложницы пройдут первичный медицинский осмотр, военнослужащие Армии обороны Израиля сопроводят их далее в больницы, где они воссоединятся со своими семьями, рассказали в ЦАХАЛ.