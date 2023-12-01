Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие WSJ: Израиль и ХАМАС договорились на еще один день перемирия

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Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Египта. По их данным, в этот день освобождение получат еще десять заложников.

Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники. Ожидается, что в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети, — отмечается в публикации.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передаче 30 ноября шести израильских заложников Красному Кресту. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в домой, рассказали в канцелярии.

Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданства и остающегося в заложниках в Газе. 30 ноября ХАМАС освободили Ирину Татти и Елену Труфанову, которые приходятся ему бабушкой и мамой. Они также имеют гражданство РФ. В канцелярии израильского премьера добавили, что общее число освобожденных заложников теперь составляет 110 человек. Их освободили за семь дней перемирия.