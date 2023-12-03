В представительстве России рассказали о сроках эвакуации россиян из Газы Представительство РФ: вывоз россиян из Газы продлится столько, сколько требуется

Фото: МЧС РФ

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется, заявила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Она добавила, что списки тех, кого нужно вывезти из анклава, по-прежнему дополняются. Они одобряются партиями.

Сколько времени потребуется на эвакуацию оставшихся россиян, мы предсказать не можем, поскольку списки на выход одобряются партиями. Эвакуация продлится столько, сколько потребуется. Люди в списки по-прежнему добавляются, — сказала Зарипова.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта «Рафах» пересекли еще 133 россиянина и члены их семей. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют питание и воду. Вскоре эвакуированные будут доставлены в Москву, отметили в ведомстве.

До этого в представительстве РФ при ПНА сообщили, что в секторе Газа возобновили эвакуацию граждан России и их родственников. Процесс проходит на фоне возобновившихся боевых действий между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС. Вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов израильской армии.

По данным палестинского Минздрава, за прошедшие сутки жертвами атак Армии обороны Израиля стали более 200 человек. В дипмиссию поступила информация, что среди погибших числится гражданин РФ Маджед Хассуна.