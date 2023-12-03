В МЧС назвали число россиян, пересекших КПП «Рафах» за последние сутки МЧС РФ: пункт пропуска «Рафах» пересекли еще 133 россиянина и члены их семей

Фото: МЧС РФ

Пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта «Рафах» пересекли еще 133 россиянина и члены их семей, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставляется питание и вода. Вскоре эвакуированные будут доставлены в Москву, отметили в ведомстве.

Через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей. <...> После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву, — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили, что в секторе Газа возобновили эвакуацию граждан России и их родственников. Процесс проходит на фоне возобновившихся боевых действий. Вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории анклава.

По данным палестинского Минздрава, за прошедшие сутки жертвами атак ЦАХАЛ стали более 200 человек. В дипмиссию поступила информация, что среди погибших числится гражданин России Маджед Хассуна, однако подтвердить или опровергнуть этот факт пока не представляется возможным. Отмечается, что Хассуны нет в списках на эвакуацию.