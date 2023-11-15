ЦАХАЛ взорвала парламент: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Al Mayadeen: ЦАХАЛ открыла огонь по медработникам больницы «Аш-Шифа»

Фото: ЦАХАЛ

Кадры наземной операции армии Израиля

Утром 15 ноября ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские военные открыли огонь по врачам в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. По информации канала, солдаты ЦАХАЛ требовали от медработников покинуть здание и предлагали безопасный коридор для выхода, однако вскоре стали стрелять по ним.

Пресс-служба руководства сектора Газа сообщила, что в больнице «Аш-Шифа», где Армия обороны Израиля проводит операцию, находятся почти девять тысяч пациентов. Израильские военнослужащие наносят удары по медицинскому комплексу и открывают огонь на его территории, добавили в пресс-службе.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта на утро 15 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ продолжает операцию в больнице «Аш-Шифа»

Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные проводили обыски в здании больницы «Аш-Шифа». Они арестовали нескольких перемещенных лиц, а также родственников раненых и погибших. По данным канала, на территории медучреждения находятся израильские танки. По информации Al Jazeera, солдаты ЦАХАЛ взорвали склад с лекарствами и оборудованием.

Газета Times of Israel пишет, что израильские военнослужащие не нашли следов нахождения заложников в больнице. Позднее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о доставке гуманитарной помощи ко входу в госпиталь «Аш-Шифа».

В Палестине назвали штурм больницы «Аш-Шифа» преступлением против человечности

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле осудила штурм больницы «Аш-Шифа» и назвала операцию ЦАХАЛ в медучреждении преступлением против человечности. Она также возложила ответственность за гибель людей в здании на Тель-Авив и международное сообщество.

В свою очередь официальный представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда сообщил, что атака израильской армии на больницу является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевской конвенции 1949 года. По его словам, которые приводит агентство Petra, Амман осуждает коллективное наказание жителей Газы и предупреждает Тель-Авив о последствиях штурма.

Тем временем заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил сожаление в Twitter (X) по поводу атаки ЦАХАЛ на госпиталь «Аш-Шифа». Он подчеркнул, что нападения на медучреждения недопустимы.

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press Ситуация около больницы «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ взорвала здание парламента в Газе

12-й канал сообщил, что израильские военные взорвали ранее захваченное здание законодательного собрания в Газе. Кроме того, было уничтожено соседнее с ним здание тюрьмы. Телеканал Al Jazeera отметил, ЦАХАЛ нанесла удар по району Шейх Радван на севере сектора Газа, в результате чего погибли 25 человек. Их тела были доставлены в больницу «Аль-Ахли».

В Рамалле, расположенной на Западном берегу реки Иордан, военные ЦАХАЛ ликвидировали руководителя одного из отделений палестинского движения ХАМАС Хусейна Абу Квейка. Это произошло во время рейда в городе Эль-Бира.

Третья группа эвакуируемых из Газы россиян отправится в Москву

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что 40 россиян планируют доставить из сектора Газа в Москву 16 ноября. По его словам, в третьей группе эвакуируемых есть 16 детей и беременная женщина. Состояние здоровья всех россиян оценивается как удовлетворительное.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что эвакуация граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом находится под угрозой. Он добавил, что это связано с возможным обострением ситуации в регионе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжается. По его словам, эта работа проходит непросто для МЧС и дипломатов.

Фото: IMAGO/Ahmed Ibrahim apaimages/Global Look Press Люди на контрольно-пропускном пункте «Рафах»

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, назвал Израиль террористическим государством. Лидер республики считает, что израильская армия специально наносит удары по школам, мечетям, церквям, больницам и рынкам в секторе Газа, чтобы уничтожать города целиком вместе с жителями.

В свою очередь вице-спикер израильского кнессета Евгений Сова заявил, что иск Анкары в Международный уголовный суд, а также слова Эрдогана о террористическом государстве не остановят действия ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС.

По его словам, большая часть мирного населения уже находится в южной части сектора Газа и получает всю необходимую гуманитарную помощь.

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