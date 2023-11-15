Лавров рассказал, на что готовы пойти США в ближневосточном конфликте Лавров заявил о нежелании США брать на себя обязательства на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США не готовы ни к чему, кроме как к варианту с гуманитарной паузой в ближневосточном конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT. По его словам, Вашингтон не хочет брать на себя никакие обязательства в этом вопросе.

Похоже, что Соединенные Штаты сейчас не готовы ни на что, кроме варианта с гуманитарной паузой без каких-либо обязательств сделать что-либо еще, — сказал министр.

Также Лавров отметил, что не видит никакого стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Если эта сдержанность будет воспринята как слабость и зеленый свет, чтобы делать в Газе все, что заблагорассудится, — это будет большой ошибкой, предупредил он.

Накануне в палестинском движении ХАМАС заявили, что готовы освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. На минувшей неделе группировка через катарских посредников вела переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных в израильские тюрьмы 200 детей и 75 женщин Палестины.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Иран вряд ли решится на прямой конфликт с Израилем из-за США. По его мнению, в Тегеране опасаются удара со стороны Вашингтона по иранским ядерным объектам. США, в свою очередь, опасаются обстрелов Ирана по Израилю и закрытия Ормузского пролива и Персидского залива.