В Рамалле задержали одного из руководителей отделения ХАМАС Al Quds: ЦАХАЛ задержала в Рамалле руководителя отделения ХАМАС Абу Квейка

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские военные задержали в Рамалле, расположенной на Западном берегу реки Иордан, руководителя одного из отделения ХАМАС Хусейна Абу Квейка, сообщает Al Quds со ссылкой на местные источники. Это произошло во время рейда в городе Эль-Бира.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не объявляла официально о задержании.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Она утверждает, что израильские военные стараются «не навредить гражданским». О начале штурма больницы израильская армия заранее официально уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Уведомление последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Также сообщается, что Армия обороны Израиля помогала в «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживала постоянный диалог с ее руководством, а главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников».

До этого заместитель министра здравоохранения сектора Газа Юсеф Абу аль-Риша заявил, что не менее 34 пациентов больницы «Аш-Шифа» погибли из-за перебоев в подаче электроэнергии и из-за отсутствия топлива для генераторов. По его словам, среди жертв есть дети.