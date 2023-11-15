Кнессет ответил Эрдогану на слова о «террористическом государстве» Израиль Вице-спикер Кнессета Сова: иск в МУС и слова Эрдогана не остановят Израиль

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Иск Анкары в Международный уголовный суд (МУС), а также слова президента Турции Реджепа Эрдогана о «террористическом государстве» Израиль не остановят действия ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС, рассказал NEWS.ru вице-спикер Кнессета Евгений Сова. Парламентарий подчеркнул, что операция ЦАХАЛ соответствует нормам международного права.

Армия Обороны Израиля действует в соответствии с нормами международного права, разделяя боевые действия против террористов и мирное население. Более того, за последние дни около 100 тысяч палестинцев, жителей города Газа, под прикрытием ЦАХАЛ благополучно перешли в южную часть [сектора Газа], где им предоставлена помощь. Обращение в МУС не остановит бескомпромиссную борьбу Израиля с ХАМАС, — подчеркнул Сова.

По его словам, большая часть мирного населения уже находится в южной части сектора Газа и получает «всю необходимую гуманитарную помощь». Собеседник напомнил, что именно группировка ХАМАС совершила атаку на израильтян 7 октября 2023-го.

Очень жаль, что турецкому президенту не показали 45-минутный фильм, в котором запечатлены зверства против граждан Израиля, снятые самими боевиками. Вот, что должно быть предметом обсуждения в мире, а не безосновательные утверждения турецкого президента, — подытожил Сова.

Выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития Эрдоган вновь назвал Израиль «террористическим государством», передает телеканал Anaber. По мнению руководителя республики, ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия, победившая по итогам выборов».