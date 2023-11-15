Президент Турции назвал Израиль террористическим государством

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду, 15 ноября, в национальном парламенте, назвал Израиль террористическим государством, пишет РИА Новости. Лидер республики считает, что израильская армия в секторе Газа специально наносит удары по школам, мечетям, церквям, больницам, рынкам, зданиям, чтобы уничтожать города целиком вместе с жителями.

С жестокостью, с которой преднамеренно бомбит мирных жителей, вынужденных покидать свои дома по дороге, это буквально государственный террор. И я с чистым сердцем говорю, что Израиль — это террористическое государство, — цитирует агентство Эрдогана.

Турция уже направила в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа. Претензии к главе израильского кабмина изложены на 23 страницах. Ранее Эрдоган заявил, что Израиль ведет себя «как капризный ребенок Запада» и должен возместить причиненный анклаву ущерб. Он призвал Организацию исламского сотрудничества создать фонд для восстановления сектора Газа и заверил, что Анкара готова оказать для этого любую поддержку.

В свою очередь в Кремле считают, что комментировать иск Турции в МУС против Израиля не имеет никакого смысла. Россия не признает эту организацию и не является участником Римского статута, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.