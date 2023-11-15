Песков раскрыл отношение Кремля к иску Турции против Израиля в МУС Песков об иске Турции против Израиля: Москва не признает МУС

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Дмитрий Песков

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), поэтому комментировать иск Турции в отношении Израиля в эту организацию не имеет никакого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва не является участником Римского статута, передает РИА Новости.

Вы знаете, что мы МУС не признаем. Не являемся участниками Римского статуса. Поэтому здесь нам нечего комментировать, — сказал спикер Кремля.

Ранее адвокаты правящей в Турции пропрезидентской Партии справедливости и развития подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в МУС по обвинению в геноциде в секторе Газа. Обращение в гаагский суд было сделано через Министерство юстиции Турции, которое уполномочено направить документ по адресу.

Турецкий юрист Метин Кюлюнк в качестве доказательства ранее опубликовал первую страницу обращения в Twitter (X). По его словам, обвинения в отношении Нетаньяху о геноциде гражданского населения в анклаве изложены на 23 страницах.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что требование арабских и исламских государств привлечь Нетаньяху к ответственности за геноцид в секторе Газа едва ли осуществимо. По ее словам, к инициативам России по урегулированию палестино-израильского конфликта стоило бы вовремя прислушаться не только его непосредственным сторонам, но и ООН.