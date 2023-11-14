В Госдуме рассказали, признают ли обвиняемого в геноциде Нетаньяху виновным Депутат Госдумы Журова: МУС едва ли признает Нетаньяху виновным в геноциде

Фото: IMAGO/Israeli Prime Minister Off/Global Look Press

Требование арабских и исламских государств привлечь в Международном уголовном суде (МУС) премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за геноцид в секторе Газа едва ли осуществимо, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, к инициативам России по урегулированию палестино-израильского конфликта стоило бы вовремя прислушаться не только его непосредственным сторонам, но и ООН.

Случай, когда на Нетаньяху подали в Международный суд, можно назвать беспрецедентным. Также нельзя исключать, что Израиль в ответ может подать ответный иск против Палестины. Думаю, мы еще не раз услышим обоюдный обмен «любезностями». Палестино-израильский конфликт продолжается десятилетиями на самом деле, поэтому вряд ли последует жесткое решение. ООН в том числе надо было решать эту проблему кардинально, когда еще было возможно, когда не велись боевые действия. Ведь накал каждый раз гасился, но корень проблемы не решался, — отметила она.

Журова назвала такую ситуацию политикой двойных стандартов и подчеркнула, что Нетаньяху никто не признает виновным в суде, даже несмотря на то, что количество погибших на Ближнем Востоке, в особенности детей, за этот месяц не сопоставим с тем, сколько человек погибло в ходе конфликта на Украине, что признавали и на Западе.

Парламентарий напомнила, что Россия вносила на рассмотрение в Совет Безопасности ООН проект резолюции по палестино-израильскому урегулированию, но Москву «не пожелали слушать». Журова подчеркнула, что в нынешней ситуации «нужно не в суд подавать, а думать, как завершить этот конфликт».

14 ноября стало известно, что адвокаты правящей в Турции пропрезидентской Партии справедливости и развития подали иск против Нетаньяху в МУС по обвинению в геноциде в секторе Газа. Инициаторы документа, который содержит 23 страницы, называют главу израильского кабмина Гитлером XXI века.