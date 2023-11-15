Названа дата прибытия в Москву третьей группы россиян из Газы Минздрав РФ: 40 россиян из сектора Газа вывезут в Москву авиарейсом 16 ноября

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Сорок россиян из сектора Газа планируют доставить в Москву 16 ноября, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, в третьей группе эвакуируемых есть 16 детей и беременная женщина. Состояние здоровья всех 40 россиян оценивается как удовлетворительное.

Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. <...> Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное, — сказал Кузнецов.

Ранее руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, что третья группа россиян пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах». До этого первый самолет МЧС с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву 13 ноября. Борт успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Во время перелета гражданам сопутствовали психологи и медики.

Вторая группа россиян прибыла в Москву в ночь на 15 ноября. На борту находились 98 эвакуированных.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации.