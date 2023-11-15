Эвакуация россиян из сектора Газа находится под угрозой Посол РФ Викторов: выход россиян из Газы через КПП «Рафах» находится под угрозой

Фото: МЧС РФ

Россия обеспокоена тем, что эвакуация граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом находится под угрозой, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, угроза остается из-за возможного обострения ситуации в регионе.

Мы сейчас осуществляем эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора [Газа] пограничный переход (КПП «Рафах». — NEWS.ru). Последние дни там не было больших инцидентов, но тем не менее постоянно под угрозой обострения ситуации проход граждан России и других государств через этот переход. Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим, — уточнил посол.

Эвакуация граждан России из сектора Газа началась 12 ноября. Этому предшествовала работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации россиян. Все граждане, пересекшие границу, были направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Первый спецборт Ил-76 МЧС РФ с 70 россиянами вылетел в Москву 13 ноября и успешно приземлился в аэропорту Домодедово.

Накануне египетскую столицу покинула вторая группа граждан РФ. В ночь на 15 ноября самолет с 98 россиянами прибыл в Москву. Во время перелетов эвакуированных людей сопровождали медики и психологи.