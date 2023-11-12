Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

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КПП «Рафах»

Началась эвакуация россиян из сектора Газа, сообщила пресс-служба МЧС России. Пункт пропуска на границе с Египтом пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону палестино-израильского конфликта. Специалисты оказывают им на месте медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают людей питанием и водой.

Последнюю неделю шла работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан. Все россияне, пересекшие границу, будут направлены в Каир, где уже развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы, добавили в ведомстве. Эвакуация ведется совместно с российскими дипломатами.

Ранее стало известно, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» возобновит работу для владельцев иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, в воскресенье, 12 ноября. Работа КПП была заблокирована 10 ноября.

Перед блокировкой расположенного на границе с Египтом КПП Газу намеревались покинуть порядка 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство. В списке числились в том числе 85 россиян. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в автомобилях скорой помощи необходимо было получить разрешение на выезд. В результате через КПП не смогли пройти и обычные граждане.