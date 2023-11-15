В Кремле оценили процесс эвакуации россиян из сектора Газа Песков: эвакуация россиян из сектора Газа является непростой

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Эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжается, эта работа проходит непросто для МЧС и дипломатов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, спасатели РФ всегда помогают и гражданам России, и СНГ.

Работа там продолжается. Там действительно очень нелегкая работа и для группы МЧС, и для наших дипломатов, — сказал Песков.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эвакуация граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом находится под угрозой. Он отметил, что это связано с возможным обострением ситуации в регионе.

Эвакуация граждан России из сектора Газа началась 12 ноября. Этому предшествовала работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации россиян. Все граждане, пересекшие границу, были направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Первый спецборт Ил-76 МЧС РФ с 70 россиянами вылетел в Москву 13 ноября и успешно приземлился в аэропорту Домодедово.

Накануне египетскую столицу покинула вторая группа граждан РФ. В ночь на 15 ноября самолет с 98 россиянами прибыл в Москву. Во время перелетов эвакуированных людей сопровождали медики и психологи.