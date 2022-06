Стихи Высоцкого и Вознесенского переложили на поп-рок: новинки «VK Музыки» Люся Чеботина записала новый трек «Триггер», а группа Shortparis выпустила мини-альбом «Зов озера» на стихи Высоцкого и Вознесенского

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Владимир Высоцкий

Российская певица Люся Чеботина порадовала поклонников новым треком «Триггер», поп-рок-группа Shortparis представила состоящий из шести песен мини-альбом «Зов озера» на стихи Владимира Высоцкого и Андрея Вознесенского, а старая композиция британской исполнительницы Кейт Буш Running Up That Hill (Deal With God) возглавила чарты благодаря сериалу «Очень странные дела». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Люся Чеботина: «Триггер»

Автор и исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина выпустила новый трек «Триггер» о непростых отношениях, полных противоречий и смешанных чувств. Артистка поёт от лица девушки, которой парень клянётся в любви, но при этом пара всё равно не может быть вместе.

Не любовь, а триллер. // Прямо в сердце — киллер. // Так и не понял, // что ты для меня триггер, — утверждает в песне Люся Чеботина.

Группа Shortparis: «Зов сердца»

Российская поп-рок-группа Shortparis представила официальный релиз мини-альбома «Зов сердца». Сборник из шести песен на стихи Андрея Вознесенского и Владимира Высоцкого является саундтреком к спектаклю Саввы Савельева «Берегите ваши лица», премьера которого состоялась в «Гоголь-центре» в мае этого года.

Героями театральной постановки стали не только артисты (Вениамин Смехов, Александр Горчилин, Иван Мулин, Настя Лебедева и другие актеры), но и музыканты группы Shortparis, исполняющие композиции на сцене. Теперь эти песни можно услышать не только в рамках спектакля, но и отдельно.

Кейт Буш: второе рождение Running Up That Hill

Для своих подписчиков «VK Музыка» сделала подборку песен британской исполнительницы Кейт Буш. Её композиция Running Up That Hill, впервые вышедшая ещё в 1985 году, возглавила чарты в 2022-м.

Секрет новой популярности старого хита прост: трек прозвучал в четвёртом сезоне сериала Netflix «Очень странные дела» и зацепил зрителей. «Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

Running Up That Hill стала ведущим синглом пятого альбома Буш Hounds of Love. Он занял третье место в британском чарте синглов и 30-е место в Billboard Hot 100. В 2012 году певица выпустила на эту песню ремикс.