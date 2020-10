В Twitter сериала появилась фотография, отсылающая к хорошо знакомым зрителям сценам в Изнанке. На снимке можно увидеть часы, которые намекают на то, что в сюжете будут происходить манипуляции со временем.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS