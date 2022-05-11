Петербурженку оштрафовали на десятки тысяч рублей из-за песни Высоцкого Петербурженку оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России, сообщает «Фонтанка». Петербурженка включила на высокой громкости песню, которую силовики сочли дискредитирующей действия ВС РФ. Инцидент произошёл 9 мая.

Женщина установила музыкальную колонку на свой подоконник на Дачном проспекте и включила на полную громкость аудиозапись. Музыка затихла только после того, как сотрудник полиции пробрался к женщине на балкон и заставил её выключить эту композицию. Согласно информации пресс-службы городских судов, она громко слушала в своей квартире песню Высоцкого «Солдаты группы Центр» и новости об Украине.

Позднее женщина признала вину, однако заявила, что не знала о наказании за подобную музыку. По её словам, она думала, что интернет будет воспроизводить военные песни, но включилась та самая. Не выключила она её, согласно «Фонтанке», потому что растерялась и решила дослушать.

Ранее правоохранительные органы завели уголовное дело против мужчины, который 9 мая сорвал со здания правления СНТ «Юбилейное-Ручьи» в Ленинградской области флаг России с нанесённым на него символом Z и надписью «Своих не бросаем», после чего сжёг его. Отмечается, что его действия подпадают под статью 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом российского государства).