Российские музыканты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама

https://static.news.ru/photo/05ba62b4-f8cb-11ea-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Осип Мандельштам Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Несколько российских музыкантов запишут трибьют-альбом с песнями на стихи расстрелянного поэта Осипа Мандельштама. Пластинку к выходу подготовит «Независимая творческая лаборатория».

Её представитель рассказал, что альбом получит название «Сохрани мою речь навсегда». Именно с этой строчки начинается стихотворение Мандельштама 1931 года, два четверостишия из которого уже использовал в одноимённой композиции музыкант Noize MC.

В роли автора идеи и главного продюсера проекта выступил режиссёр Рома Либеров. Любители музыки и поэзии после релиза смогут услышать более 20 песен. Стихи Мандельштама для композиций артисты выберут самостоятельно.

В проекте участие примут Леонид Агутин, Shortparis, уже упомянутый Noize MC, группа «Порнофильмы», Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto и не только. Альбом выйдет 14 января 2021 года — в день празднования 130-летия поэта, передаёт Znak.

Как ранее писал NEWS.ru, Жанна Агузарова в сентябре тайно выпустила альбом «Королева Сансета». Пластинка представлена в Сети, это первый выпуск певицы почти за 30 лет.